«Целительница» побила красноярку за отказ снять порчу
Лжецелительница напала на жительницу Красноярска, которая отказалась от ее услуг по «снятию порчи».
Лжецелительница напала на жительницу Красноярска, которая отказалась от ее услуг по «снятию порчи».
Лжецелительница напала на жительницу Красноярска, которая отказалась от ее услуг по «снятию порчи», сообщили в
В квартиру потерпевшей постучала неизвестная женщина. Она представилась целительницей и предложила свою помощь в «снятии порчи» за денежное вознаграждение, но хозяйка ответила отказом. Тогда злоумышленница ударила женщину и похитила стоявшую на комоде шкатулку с драгоценностями, после чего скрылась.
Потерпевшая обратилась в полицию.
По ее данным, в шкатулке находились золотые украшения на общую сумму более 120 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. По данным правоохранителей, преступление совершила ранее не судимая 34-летняя безработная жительница Красноярска. Похищенное имущество она продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Дело передано в суд.
«Чтобы избежать подобных неприятностей, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись. Не откликайтесь на предложение погадать, снять порчу или излечить от недуга», — призвали красноярцев полицейские.