«Целительница» побила красноярку за отказ снять порчу

Лжецелительница напала на жительницу Красноярска, которая отказалась от ее услуг по «снятию порчи», сообщили в пресс-службе МУ МВД «Красноярское».

В квартиру потерпевшей постучала неизвестная женщина. Она представилась целительницей и предложила свою помощь в «снятии порчи» за денежное вознаграждение, но хозяйка ответила отказом. Тогда злоумышленница ударила женщину и похитила стоявшую на комоде шкатулку с драгоценностями, после чего скрылась.

Потерпевшая обратилась в полицию.

По ее данным, в шкатулке находились золотые украшения на общую сумму более 120 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. По данным правоохранителей, преступление совершила ранее не судимая 34-летняя безработная жительница Красноярска. Похищенное имущество она продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Дело передано в суд.

«Чтобы избежать подобных неприятностей, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись. Не откликайтесь на предложение погадать, снять порчу или излечить от недуга», — призвали красноярцев полицейские.