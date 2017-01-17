Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Врачи запустили саркастический флешмоб
Баку отправил России ноту из-за КВН
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Курникова и Иглесиас завели щенка
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
07:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии фирма задолжала сотрудникам 54 миллиона рублей зарплаты

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам фирмы, сообщает Следственный комитет РФ по РБ.

По материалам дела, руководство фирмы с целью увеличения прибыли полностью не платило зарплату всем своим сотрудникам за период с августа по ноябрь 2016 года на общую сумму свыше 54 миллионов рублей. Впрочем, одному сотруднику не платили лишь частично — с января по декабрь ему задолжали сумму свыше 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, с сентября по декабря у фирмы имелась реальная возможность выплатить всем зарплату, так как на счетах предприятия имелась сумма почти в 300 миллионов рублей, 170 миллионов рублей их которых было потрачено на расчеты с поставщиками, подрядчиками, дебиторами и кредиторами. Также было выдано в подотчет более 7 миллионов рублей.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен почти на 45%
Министр труда пообещал увеличение зарплат
Полиция задержала стрелка из ночного клуба в Стамбуле
Советник Трампа назвал сроки улучшения отношений с Россией
СМИ: Чиновников заставят отчитываться о деятельности в интернете
CNN напомнил заявления Трампа о России до президентской гонки
Умер астронавт, последним ступавший на поверхность Луны
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану Экс-игрок «Милана» подписал долгосрочный контракт с красно-белыми
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Как быстро и просто преобразить интерьер
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь