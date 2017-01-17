В Башкирии фирма задолжала сотрудникам 54 миллиона рублей зарплаты

По материалам дела, руководство фирмы с целью увеличения прибыли полностью не платило зарплату всем своим сотрудникам за период с августа по ноябрь 2016 года на общую сумму свыше 54 миллионов рублей. Впрочем, одному сотруднику не платили лишь частично — с января по декабрь ему задолжали сумму свыше 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, с сентября по декабря у фирмы имелась реальная возможность выплатить всем зарплату, так как на счетах предприятия имелась сумма почти в 300 миллионов рублей, 170 миллионов рублей их которых было потрачено на расчеты с поставщиками, подрядчиками, дебиторами и кредиторами. Также было выдано в подотчет более 7 миллионов рублей.