Ребенок и женщина пострадали в ДТП с семью машинами в Ростове
Ребенок и женщина пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ростове 17 января, сообщает
Ребенок и женщина пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ростове 17 января, сообщает
ДТП произошло в 00.30 в переулке Халтуринском.
По предварительным данным, иномарка «Мицубиси АSX» столкнулась с двигавшимся в попутном направлении ВАЗ-21099, после чего обе машины повредили припаркованные возле проезжей части автомобили.
Установлено, что водитель «Мицубиси» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП находившиеся в салоне «Мицубиси» женщина и восьмилетний ребенок с травмами доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.