Ребенок и женщина пострадали в ДТП с семью машинами в Ростове

ДТП произошло в 00.30 в переулке Халтуринском.

По предварительным данным, иномарка «Мицубиси АSX» столкнулась с двигавшимся в попутном направлении ВАЗ-21099, после чего обе машины повредили припаркованные возле проезжей части автомобили.

Установлено, что водитель «Мицубиси» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП находившиеся в салоне «Мицубиси» женщина и восьмилетний ребенок с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.