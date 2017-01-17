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09:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ребенок и женщина пострадали в ДТП с семью машинами в Ростове

Ребенок и женщина пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ростове 17 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Источник: Аргументы и факты

ДТП произошло в 00.30 в переулке Халтуринском.

По предварительным данным, иномарка «Мицубиси АSX» столкнулась с двигавшимся в попутном направлении ВАЗ-21099, после чего обе машины повредили припаркованные возле проезжей части автомобили.

Установлено, что водитель «Мицубиси» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП находившиеся в салоне «Мицубиси» женщина и восьмилетний ребенок с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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