Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого мужчины
6 января 2017 года в квартире дома на улице Сафонова в городе Владивостоке обнаружено тело 21-летнего мужчины с признаками насильственной смерти —
6 января 2017 года в квартире дома на улице Сафонова в городе Владивостоке обнаружено тело 21-летнего мужчины с признаками насильственной смерти —
6 января 2017 года в квартире дома на улице Сафонова в городе Владивостоке обнаружено тело 21-летнего мужчины с признаками насильственной смерти —
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, 6 января между отчимом и пасынком возникла бытовая ссора, причиной которой стало распитие спиртных напитков. Молодой человек стал вести себя агрессивно — ругать мать за пьянство. Подозреваемый заступился, но в процессе ссоры взял нож и нанес один удар по телу пасынка, и убил его.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей, расследование продолжается.