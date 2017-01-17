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08:47 (мск), источник: dostup1.ru

«Думала, не выживу»: Из горящего дома на ЧМЗ эвакуировали 82 человека в Челябинске

Крупный пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Более 80 жильцов были эвакуированы из горящего дома на улице Байкальская в Металлургическом районе Челябинска — на пожаре пострадал 65-летний пенсионер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 16 января, около 21.00 пожарные выехали на сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже в доме на улице Байкальская, 35. Из здания пришлось эвакуировать 82 человек, девятерых из них вывели при помощи спасательных комплектов. По данным Управления гражданской защиты Челябинска, пострадал один человек — 65-летний хозяин горящей квартиры. С ожогами ног и отравлением угарным газом он госпитализирован.

«Я кое-как с шестого этажа добежала до первого. Думала, не выживу. Со мной бежала маленькая девочка за ручку, но в какой-то момент я упала и телефон потеряла. Помню только, что кричала девочке: “Беги”! Когда я смогла выбраться, я побежала к сестре, она живет на третьем этаже.. Туда меня не пустили пожарные. Слава Богу, все обошлось и сестра сама смогла выбраться! Девочку тоже спасли. Спасибо скорой и пожарным, которые были рядом! Спасибо Богу! Храни вас всех Господь! Отделалась я нехваткой кислорода, повышенным давлением и стрессом, но скорая помощь все исправила», — написала одна из жительниц дома.

В Челябинской городской службе спасения отметили, что предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Специалисты Управления гражданской защиты рекомендуют челябинцам и гостям города не оставлять включенными электроприборы и бытовую технику, а также отказаться от привычки курить в жилых помещениях.

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