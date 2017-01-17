«Думала, не выживу»: Из горящего дома на ЧМЗ эвакуировали 82 человека в Челябинске

Более 80 жильцов были эвакуированы из горящего дома на улице Байкальская в Металлургическом районе Челябинска — на пожаре пострадал 65-летний пенсионер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 16 января, около 21.00 пожарные выехали на сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже в доме на улице Байкальская, 35. Из здания пришлось эвакуировать 82 человек, девятерых из них вывели при помощи спасательных комплектов. По данным Управления гражданской защиты Челябинска, пострадал один человек — 65-летний хозяин горящей квартиры. С ожогами ног и отравлением угарным газом он госпитализирован.