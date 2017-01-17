«Дом денег» ограбили в Хабаровске

Очередное разбойное нападение на офис быстрых займов произошло в Краснофлотском районе города, сообщает портал «Губерния». На этот раз ограблению подверглось отделение компании «Дом денег», расположенное на первом этаже высотки у остановки «Депо-2».

Вооруженный ножом преступник действовал в одиночку. По словам менеджера, вошедший в офис мужчина продемонстрировал ей оружие и потребовал отдать все наличные. По предварительным подсчетам, добычей неустановленного преступника стали 10 тысяч рублей.

Оперативники надеются, что в розыске разбойника им поможет запись камеры видеонаблюдения, уставленной в офисе компании.