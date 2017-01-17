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08:17 (мск), источник: УралПолит.ру

Суд этапировал в Нижний Тагил осужденную за репост воспитательницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января, ИА УралПолит.Ru. Воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост видео с издевательвами над детьми, была этапирована из СИЗО Екатеринбурга в ИК-6 Нижнего Тагила.

Об этом «Медиазоне» рассказал ее муж Андрей Мясников. ИК-6 — единственная женская колония в Свердловской области.

Один из адвокатов Чудновец Алексей Бушмаков на своей странице в фейсбуке написал, что будет обжаловать приговор Курганского областного суда и решение об отправке воспитательницы в карцер в СИЗО Шадринска, куда девушку, по ее словам, отправили за то, что она прикрыла ноги одеялом.

Евгения Чудновец получила пять месяцев лишения свободы за репост видео на свою страницу во «Вконтакте» — в нем были записаны издевательства над воспитанником детского лагеря «Красные орлы». Запись воспитательница сопроводила комментарием о том, что издевавшихся над мальчиком надо найти.

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