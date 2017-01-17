Суд этапировал в Нижний Тагил осужденную за репост воспитательницу

Об этом «Медиазоне» рассказал ее муж Андрей Мясников. ИК-6 — единственная женская колония в Свердловской области.

Один из адвокатов Чудновец Алексей Бушмаков на своей странице в фейсбуке написал, что будет обжаловать приговор Курганского областного суда и решение об отправке воспитательницы в карцер в СИЗО Шадринска, куда девушку, по ее словам, отправили за то, что она прикрыла ноги одеялом.

Евгения Чудновец получила пять месяцев лишения свободы за репост видео на свою страницу во «Вконтакте» — в нем были записаны издевательства над воспитанником детского лагеря «Красные орлы». Запись воспитательница сопроводила комментарием о том, что издевавшихся над мальчиком надо найти.