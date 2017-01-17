Пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Челябинска
Нетрезвый житель
Нетрезвый житель
Пьяного мужчину сняли с рейса в аэропорту Челябинска — нетрезвый житель
Инцидент произошел 15 января на борту рейса «Челябинск — Москва». Прибывшая полиция узнала от командира судна, что перед самым вылетом он отказал одному из пассажиров в перелете.
Выяснилось, что пьяный 22-летний житель
В отношении задержанного гражданина составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).