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08:15 (мск), источник: dostup1.ru

Пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Челябинска

Нетрезвый житель Санкт-Петербурга устроил скандал на борту и был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Пьяного мужчину сняли с рейса в аэропорту Челябинска — нетрезвый житель Санкт-Петербурга устроил скандал на борту и был задержан сотрудниками полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 15 января на борту рейса «Челябинск — Москва». Прибывшая полиция узнала от командира судна, что перед самым вылетом он отказал одному из пассажиров в перелете.

Выяснилось, что пьяный 22-летний житель Санкт-Петербурга своим конфликтным поведением создавал угрозу безопасности предстоящего полета, поэтому мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть аэропорта Челябинска.

В отношении задержанного гражданина составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).

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