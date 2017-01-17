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08:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бывший депутат похитил три миллиона у прикамского предприятия

ПЕРМЬ, 17 января, РИА ФедералПресс. Бывший депутат одного из сельских поселений Горнозаводского района предстанет перед судом. 57-летний мужчина обвиняется в растрате вверенных ему денег.

Как сообщили в следственном комитете, народный избранник из поселка Сараны возглавил местную управляющую компанию. Однако деньги, уплачиваемые населением за жилищно-коммунальные услуги предприимчивый директор решил потратить на собственные нужды.

«Он брал наличные из кассы, снимал со счета, переводил на другие счета, оплачивая собственные долги. Покупал мебель, бытовую технику для себя, предоставляю в бухгалтерию настоящие и подложные чеки. Действовал очень нагло и дерзко, с апреля 2014 года по май 2016 года», — рассказал замруководителя СО СУ СК по Горнозаводску Альберт Габдрахманов.

Общий ущерб от действий директора УК превысил 3 млн 200 тыс рублей. Всего следствие установило 6 эпизодов преступной деятельности народного избранника. Уголовное дело направлено в суд. Бывшему депутату грозит до 10 лет лишения свободы.

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