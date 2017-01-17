Под Бишкеком найдено тело четвертого члена экипажа рухнувшего Boeing
Ранее сообщалось, что МЧС Киргизии возобновило работы на месте крушения грузового самолета Boeing.
Ранее сообщалось, что МЧС Киргизии возобновило работы на месте крушения грузового самолета Boeing.
В Киргизии на месте крушения грузового самолета Boeing 747−400, который накануне упал на дачный поселок под Бишкеком, обнаружено тело четвертого члена экипажа лайнера, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя
«На месте авиакатастрофы спасатели обнаружили тело четвертого члена турецкого экипажа», — заявил он.
В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисковые работы. После проведения фото- и видеосъемки планируется поднятие крупных частей самолета.
Ранее сообщалось, что МЧС Киргизии возобновило работы на месте крушения грузового самолета Boeing.