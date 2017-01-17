Под Бишкеком найдено тело четвертого члена экипажа рухнувшего Boeing

В Киргизии на месте крушения грузового самолета Boeing 747−400, который накануне упал на дачный поселок под Бишкеком, обнаружено тело четвертого члена экипажа лайнера, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы республиканского МЧС.

«На месте авиакатастрофы спасатели обнаружили тело четвертого члена турецкого экипажа», — заявил он.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисковые работы. После проведения фото- и видеосъемки планируется поднятие крупных частей самолета.

Ранее сообщалось, что МЧС Киргизии возобновило работы на месте крушения грузового самолета Boeing.