Девятнадцатилетний костанаец устроил стрельбу в спорткомплексе

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Житель Костаная из травматического пистолета ранил двух спортсменов: у одного ранение плеча, у другого — головы, сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан очевидец.

Инцидент произошел в Костанае вечером 16 января в спорткомплексе «Трудовые резервы». По словам очевидцев, предположительно, спортсмены выясняли между собой отношения.

«Я привез детей на тренировку, но зайти в здание мы не смогли. Все было оцеплено, работали полицейские. Стрельба была в зале для бокса. Предположительно, спортсмены выясняли отношения между собой», — сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан очевидец происшествия Василий Сергеев.

В департаменте внутренних дел сообщили, что подозреваемый уже задержан. Им оказался девятнадцатилетний житель Костаная.