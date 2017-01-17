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08:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Девятнадцатилетний костанаец устроил стрельбу в спорткомплексе

Предположительно, таким образом спортсмены решили выяснить отношения.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Житель Костаная из травматического пистолета ранил двух спортсменов: у одного ранение плеча, у другого — головы, сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан очевидец.

Инцидент произошел в Костанае вечером 16 января в спорткомплексе «Трудовые резервы». По словам очевидцев, предположительно, спортсмены выясняли между собой отношения.

«Я привез детей на тренировку, но зайти в здание мы не смогли. Все было оцеплено, работали полицейские. Стрельба была в зале для бокса. Предположительно, спортсмены выясняли отношения между собой», — сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан очевидец происшествия Василий Сергеев.

В департаменте внутренних дел сообщили, что подозреваемый уже задержан. Им оказался девятнадцатилетний житель Костаная.

«Орудие преступление — травматический пистолет “Оса” — изъят. Назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия», — отметили в пресс-службе ДВД.

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