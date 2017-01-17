Подозреваемые в терроризме задержаны во Владивостоке

Сотрудники спецслужб задержали подозреваемых в подготовке терактов в новогоднюю ночь во Владивостоке. По предварительной информации, преступники планировали совершить взрывы в местах массового скопления горожан.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, накануне Нового года спецслужбы получили информацию о том, что в Приморье прибыли две группы экстремистов с Северного Кавказа.

По неофициальной информации, преступники планировали осуществить взрыв на территории Владивостока, а также еще в одном городе Приморья в новогоднюю ночь. Своими действиями экстремисты планировали дестабилизировать обстановку и вызвать панику не только в крае, но и по всей России, где люди также готовились выйти на улицы и площади, отмечая наступление Нового года.

Благодаря грамотным действиям правоохранительным органам удалось задержать всех подозреваемых в подготовке терактов. После необходимых оперативных мероприятий преступников этапировали в Москву для дальнейших разбирательств. Устанавливаются все связи и контакты задержанных по подозрению в террористической деятельности.