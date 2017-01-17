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09:53 (мск), источник: Вести Приморье

Подозреваемые в терроризме задержаны во Владивостоке

Преступники планировали совершить взрывы в местах массового скопления горожан в новогоднюю ночь. Устанавливаются все связи и контакты задержанных по подозрению в террористической деятельности.

Сотрудники спецслужб задержали подозреваемых в подготовке терактов в новогоднюю ночь во Владивостоке. По предварительной информации, преступники планировали совершить взрывы в местах массового скопления горожан.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, накануне Нового года спецслужбы получили информацию о том, что в Приморье прибыли две группы экстремистов с Северного Кавказа.

По неофициальной информации, преступники планировали осуществить взрыв на территории Владивостока, а также еще в одном городе Приморья в новогоднюю ночь. Своими действиями экстремисты планировали дестабилизировать обстановку и вызвать панику не только в крае, но и по всей России, где люди также готовились выйти на улицы и площади, отмечая наступление Нового года.

Благодаря грамотным действиям правоохранительным органам удалось задержать всех подозреваемых в подготовке терактов. После необходимых оперативных мероприятий преступников этапировали в Москву для дальнейших разбирательств. Устанавливаются все связи и контакты задержанных по подозрению в террористической деятельности.

По информации другого источника в правоохранительных органах, силовики действительно задержали подозреваемых в экстремизме, которые попытались активизировать во Владивостоке свою противозаконную деятельность, но все их начинания были успешно пресечены органами правопорядка. Злоумышленники не планировали устраивать какие-либо теракты, поэтому были просто выдворены за пределы Приморья.

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