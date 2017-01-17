Чукотские льды оказались сильнее ледокола из Владивостока
Два сухогруза и два ледокола застряли во льдах возле Чукотки. Об этом ИА Дейта сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Два сухогруза и два ледокола застряли во льдах возле Чукотки. Об этом ИА Дейта сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Караван судов, застрявших в 50 км от Певека, должен доставить груз для строительства береговых гидротехнических сооружений ПАТЭС. К Певеку корабли прибыли в начале января. Отправиться дальше они не могут
Отмечается, что в состав каравана входят ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын», а также сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».
В МЧС отметили, что ситуация штатная и жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.
«Суда временно остановились на выходе из города
Ранее ИА Дейта сообщало, что караван судов доставил в Певек дополнительный запас материалов, необходимых для безостановочной работы вплоть до открытия штатной навигации — это 4,6 тысяч тонн инертных материалов, порядка 4,1 тысячи тонн сварного трубчатого шпунта. Кроме того, на теплоходах пришёл груз с продуктами для местных предпринимателей.