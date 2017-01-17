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09:35 (мск), источник: VN.RU

Мужчина застрял между стеной и унитазом в хрущевке Новосибирска

Спасатели помогли выбраться не очень трезвому мужчине из туалета, где он застрял между стеной и унитазом. Необычный инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска.

Необычный вызов поступил 17 января в 3.00 часа ночи на пульт диспетчера МАСС. После вечернего застолья мужчина, будучи слегка под шофе, отправился в туалет. В узком помещении он упал, и не смог самостоятельно выбраться. Родственники обратились в службу спасения.

— Я сам не понимаю, как так получилось, что он застрял в туалете. Единственное объяснение, это маленькие по площади туалеты в хрущевках. Он завалился за унитаз, и не смог выбраться, — рассказал корреспонденту VN.ru начальник МАСС Дмитрий Фокин. — Ломать ничего не пришлось. Мы помогли ему приложить силу в правильном направлении и вытащили. От медицинской помощи он отказался.

Похожий случай недавно произошел в Новосибирске. Мужчина пробрался в узкий промежуток между банкоматами и стеной, почувствовал себя плохо и упал. Выбраться самостоятельно оттуда он уже не смог. В результате на помощь пришлось вызывать спасателей, которые извлекли пахнущего алкоголем «пленника банкомата» и передали врачам скорой помощи.

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