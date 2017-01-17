Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
В КНР чиновник лишился работы из-за поста в социальной сети
Новое видео внучки Пугачевой
Курникова и Иглесиас завели щенка
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
СМИ: София Ротару не может смириться с утратой мужа
Киев выбрал между Европой и РФ: СМИ о последствиях
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14Зима в Северном полушарии
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
09:56 (мск), источник: Uralpress.ru

На трассе М-5 «Урал» «Тойота» протаранила грузовик

В Челябинской области на автодороге Москва-Челябинск (федеральная трасса М-5 «Урал») автомобиль «Тойота Аурис» налетел на препятствие, а затем столкнулся с грузовиком «Ивеко». Водитель «Тойоты» с травмами госпитализирован в больницу.

Авария произошла 15 января в шестом часу утра на 1819 километре автодороги. Как сообщает ГУ МВД России по Челябинской области, водитель легковушки не справивлся с управлением и допустил наезд на водоналивные блоки, обозначающие начало участка с двусторонним движением. После наезда на препятствие, иномарка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком, следовавшим в сторону Москвы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сегодня Челябинской области исполнилось 83 года
Министр труда пообещал увеличение зарплат
Полиция задержала стрелка из ночного клуба в Стамбуле
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
СМИ: Чиновников заставят отчитываться о деятельности в интернете
Захарова сочла истерикой публикацию в CNN заявлений Трампа по РФ
Австралия, Малайзия и Китай приостановили поиски Boeing MH370
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь