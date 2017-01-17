На трассе М-5 «Урал» «Тойота» протаранила грузовик

Авария произошла 15 января в шестом часу утра на 1819 километре автодороги. Как сообщает ГУ МВД России по Челябинской области, водитель легковушки не справивлся с управлением и допустил наезд на водоналивные блоки, обозначающие начало участка с двусторонним движением. После наезда на препятствие, иномарка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком, следовавшим в сторону Москвы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.