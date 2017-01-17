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09:59 (мск), источник: Вести Сочи

МАК подключился к расследованию катастрофы Ту-154 под Сочи

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) занялись расследованием крушения самолета Ту-154 Минобороны, произошедшего 25 декабря 2016 года в районе аэропорта Сочи.

Источник: Вести Сочи

«В соответствии с соглашением о взаимодействии Межгосударственного авиационного комитета и службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России представитель МАК в составе комиссии Минобороны РФ принимает участие в расследовании», — сообщаетcя на официальном сайте МАК.

Военно-транспортный самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Он летел в Сирию с гуманитарным грузом, но упал в море через несколько минут после взлета. Никто из находившихся на борту 92 человек не выжил. В числе пассажиров на борту были 64 участника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

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