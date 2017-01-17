МАК подключился к расследованию катастрофы Ту-154 под Сочи
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) занялись расследованием крушения самолета Ту-154 Минобороны, произошедшего 25 декабря 2016 года в районе аэропорта Сочи.
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) занялись расследованием крушения самолета Ту-154 Минобороны, произошедшего 25 декабря 2016 года в районе аэропорта Сочи.
«В соответствии с соглашением о взаимодействии Межгосударственного авиационного комитета и службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России представитель МАК в составе комиссии Минобороны РФ принимает участие в расследовании», — сообщаетcя на официальном сайте МАК.