Под Минском в аварии погибла женщина, травмированы трое детей

«Авария произошла вблизи деревни Озерищи. 34-летняя водитель на автомобиле “Опель” не справилась с управлением, вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево. Спасатели деблокировали погибшую женщину. Пострадали трое детей — 4, 7 и 9 лет. Все они госпитализированы с травмами. Причины ДТП выясняются», — отметила Анна Банадык.

Анна Банадык подчеркнула, что водителями необходимо быть предельно внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость и дистанцию в соответствии с видимостью и состоянием проезжей части. Необходимо отказаться от резких торможений, перестроений и маневров, что может привести к потере контроля над автомобилем в условиях мокрой и скользкой дороги.

«Обязательно пристегиваться всем сидящим в автомобиле. Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности», — уточнила Анна Банадык.