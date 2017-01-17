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09:38 (мск), источник: Kazinform

Полицейские расследуют гибель рабочего на стройке ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По факту гибели рабочего на строительстве объектов международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане начато досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По данным столичного ДВД, погиб 23-летний парень казахской национальности. Он был промышленным альпинистом.

«По указанному факту проводится досудебное расследование по статье 156 Уголовного кодекса РК, это нарушение правил охраны труда. В рамках расследования назначен ряд необходимых экспертиз. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Напомним, о гибели сотрудника строительной подрядной организации Aden Metal стало известно вчера. Компания специализируется на сооружении внешней обшивки (фасадные и кровельные работы), обеспечивает проектирование систем, закупку материалов, изготовление и сборку систем, а также их установку на строительных площадках.

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