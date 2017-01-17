Магазин мобильных телефонов ограбили минувшей ночью на Буюканах

Воры разбили витрину и унесли с собой пять телефонов общей стоимостью 30 тысяч леев.

Преступление произошло примерно в три часа ночи.

Сработала сигнализация, тем не менее сотрудникам охранного агентства воров задержать не удалось. Ведется следствие. Злоумышленникам грозит до трёх лет тюрьмы.