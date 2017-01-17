Магазин японской кухни в Хабаровске обокрали за 15 секунд
Преступники проникли в помещение через разбитое окно.
Преступники проникли в помещение через разбитое окно.
В ночь на воскресенье остановки «РЭБ флота» подверглась нападению точка, в которой торгуют блюдами японской кухни, сообщает портал «Губерния». На окне нет ни решеток, ни рольставен. Чтобы проникнуть внутрь, нужно было лишь разбить стекло, что сообщники и сделали. Криминальная операция длилась всего 15 секунд.
Воров интересовал ящик для купюр, на котором стояла
В магазине сработала сигнализация. Группе быстрого реагирования потребовалась пара минут, чтобы добраться до объекта — за это время сообщники успели затеряться в жилмассиве. Добавим, что магазин японской кухни расположен через дорогу от местного отделения полиции.