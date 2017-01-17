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09:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Ангарске осудят парня, помогавшего мошенникам похищать деньги у пенсионеров

Молодого ангарчанина осудят за помощь мошенникам в похищении денег.

В Ангарске осудят 21-летнего местного жителя, который помогал мошенникам похищать деньги у горожан. Как сообщает 17 января 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, молодой человек разместил на популярном сайте в Интернете объявление о поиске работы, на которое откликнулся мужчина и предложил ему поработать курьером. В течение двух месяцев парень забирал деньги с указанных работодателем адресов и перечислял их на его счёт, в качестве зарплаты ангарчанин оставлял себе небольшой процент.

Молодой человек догадался, что помогает мошенникам, когда прочитал заметку о пострадавшей бабушке, от имени которой он недавно переводил деньги, — пожилой женщине позвонили на стационарный телефон и сообщили, что её внук якобы задержан сотрудниками полиции за совершение преступления и предлагали за вознаграждение помочь избежать уголовной ответственности.

Как рассказала старший следователь СО-2 СУ УМВД России по Ангарску Валентина Зарубина, после поступления новой заявки молодой человек всё равно отправился по указанному в ней адресу, теперь все деньги решил оставить себе. «Однако 76-летний потерпевший смог запомнить внешность курьера и подробно описал молодого человека сотрудникам уголовного розыска, — добавила она. — Подозреваемый был задержан по месту проживания. Во время обыска в квартире были обнаружены деньги потерпевшего».

Материалы уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество» направлены в Ангарский городской суд.

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