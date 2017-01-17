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09:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Автомобиль, провалившийся под лед, ждут на автобарахолке

Suzuki Escudo, который сегодня провалился под лед в акватории Амурского залива в районе острова Скребцова («Коврижка») получил серьезные повреждения.

Но, несмотря на это, пользователи социальных сетей выдвигают предположения о том, в ближайшее время автомобиль попробуют продать, сообщает ИА «Дейта».

Видео вызволения машины из ледяной ловушки вызвало волну обсуждения в соцсетях. Многие утверждают, что после такого случая об исправности автомобиля стоит забыть, говоря о том, что он просто сгниет. Другие убеждены в том, что в скором будущем иномарка появится на одном из сайтов по продаже машин. Однако, пока объявления о продаже Suzuki Escudo в интернете нет.

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