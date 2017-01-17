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14:29 (мск), источник: Nakanune.ru

В обрушившемся на Урале памятнике архитектуры конца XIX века располагался завод по производству водки

В полиции рассказали, что раньше находилось в здании — памятнике архитектуры конца XIX века в Ирбите, где сегодня обрушилась кровля. Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе особняка.

«Тревожное сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть территориального ОВД в 08.57 по местному времени. В здании, о котором идет речь, ранее располагался завод по производству водки: местные жители весьма гордились фирменными горячительными напитками своего предприятия. Затем там организовали магазин.

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В настоящее время в здании нет ни офисов коммерческих предприятий, ни торговых точек, ни жилых помещений. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в результате обрушения чудом никто из людей не пострадал и не погиб, — рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, на место происшествия, помимо сотрудников полиции, выезжали глава города Геннадий Агафонов, прокурор Станислав Саноцкий и специалисты регионального МЧС.

«По одной из версий, ЧП произошло по причине банальной ветхости старинного строения: слишком долго решался вопрос о передаче этих площадей от одного собственника другому и про здание просто забыли. Площадь обрушения составила порядка 200 кв.м. Обрушение произошло, по предварительным данным, от большой снеговой нагрузки. В самое ближайшее время вопрос о дальнейшей судьбе исторического особняка будет решен коллегиально», — добавил полковник Горелых.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, свою проверку по факту ЧП также проводит прокуратура.

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