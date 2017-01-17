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10:02 (мск), источник: VN.RU

Башенный кран эвакуировал сломавшего ногу рабочего со стройки

Рабочий упал с 9 этажа на 8-й на стройке в Калининском районе Новосибирска. Коллеги эвакуировали пострадавшего, не дожидаясь спасателей, с помощью башенного крана. Мужчина госпитализирован с подозрением на перелом бедра.

Несчастный случай произошел 16 января на стройке в Калининском районе города. Рабочий сорвался с 9-го этажа и упал на 8-й этаж. Коллеги вызвали спасателей МАСС, а сами, не дожидаясь помощи, решили эвакуировать пострадавшего с высоты с помощью строительного крана.

— Мы приехали, когда эвакуация уже завершилась. Мужчину спустили с помощью башенного крана. Его госпитализировали с подозрением на перелом бедра, — рассказал VN.ru начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Это не первый несчастный случай на строке за последнюю неделю. Следственный комитет расследует гибель бригадира строительной бригады, который погиб, сорвавшись с 4-го этажа на стройке в Заельцовском районе 12 января. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Двумя днями ранее во время ремонтных работ на ТЭЦ-4 от удара электрическим током погиб рабочий.

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