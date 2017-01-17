Башенный кран эвакуировал сломавшего ногу рабочего со стройки

Несчастный случай произошел 16 января на стройке в Калининском районе города. Рабочий сорвался с 9-го этажа и упал на 8-й этаж. Коллеги вызвали спасателей МАСС, а сами, не дожидаясь помощи, решили эвакуировать пострадавшего с высоты с помощью строительного крана.

— Мы приехали, когда эвакуация уже завершилась. Мужчину спустили с помощью башенного крана. Его госпитализировали с подозрением на перелом бедра, — рассказал VN.ru начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Это не первый несчастный случай на строке за последнюю неделю. Следственный комитет расследует гибель бригадира строительной бригады, который погиб, сорвавшись с 4-го этажа на стройке в Заельцовском районе 12 января. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Двумя днями ранее во время ремонтных работ на ТЭЦ-4 от удара электрическим током погиб рабочий.