Подростка из Миасса, который врезался в дерево на ледянке, ввели в кому
15-летнего мальчика перевели в Челябинскую детскую областную больницу.
15-летнего мальчика перевели в Челябинскую детскую областную больницу.
Подростка из Миасса, врезавшегося в дерево на ледянке, перевели в больницу Челябинска и ввели в медикаментозную кому, сообщает
15-летнего подростка с
«По последним данным, мальчик находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому», — рассказывает Ольга Терехина.
Напомним, инцидент произошёл 14 января на Ильменском хребте в районе центральной проходной НПО. Несколько школьников пришли покататься, и один из них на пути вниз ударился о дерево.