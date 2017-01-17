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10:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Подростка из Миасса, который врезался в дерево на ледянке, ввели в кому

15-летнего мальчика перевели в Челябинскую детскую областную больницу.

Подростка из Миасса, врезавшегося в дерево на ледянке, перевели в больницу Челябинска и ввели в медикаментозную кому, сообщает пресс-секретарь Челябинской детской областной больницы Ольга Терехина.

15-летнего подростка с черепно-мозговой травмой из Миасса перевели в Челябинскую детскую областную больницу в тяжёлом состоянии.

«По последним данным, мальчик находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому», — рассказывает Ольга Терехина.

Напомним, инцидент произошёл 14 января на Ильменском хребте в районе центральной проходной НПО. Несколько школьников пришли покататься, и один из них на пути вниз ударился о дерево.

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