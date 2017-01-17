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10:03 (мск), источник: РИА Крым

Ночью в Симферополе сгорели три иномарки

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости (Крым). Ночью в крымской столице произошло возгорание трех автомобилей, сообщили РИА Новости (Крым) в пресс-службе МЧС России по Республике Крым. По данным чрезвычайного ведомства, два автомобиля сгорели полностью, один поврежден частично.

Источник: РИА "Новости"

«17 января в 03:11 на проспекте Победы произошло возгорание трех автомобилей: Hyundai Solaris, Ford Focus и Hyundai Santa Fe. Огнем полностью уничтожено два автомобиля — Hyundai Solaris и Ford, а также повреждено переднее колесо автомобиля Hyundai Santa Fe», — сообщили в МЧС.

Возгорание было локализовано в 03:26, а в 03:43 огнеборцам удалось его полностью ликвидировать.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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