Ночью в Симферополе сгорели три иномарки

«17 января в 03:11 на проспекте Победы произошло возгорание трех автомобилей: Hyundai Solaris, Ford Focus и Hyundai Santa Fe. Огнем полностью уничтожено два автомобиля — Hyundai Solaris и Ford, а также повреждено переднее колесо автомобиля Hyundai Santa Fe», — сообщили в МЧС.

Возгорание было локализовано в 03:26, а в 03:43 огнеборцам удалось его полностью ликвидировать.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.