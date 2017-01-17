Австралия, Малайзия и Китай приостановили поиски Boeing MH370

«Несмотря на все предпринятые усилия, использование новейших технологии, методы моделирования и консультации высококвалифицированных и лучших в своем роде специалистов, к сожалению, в ходе поисков не удалось обнаружить самолет. Соответственно, подводные поиски MH370 были приостановлены», — говорится в совместном коммюнике, размещенном на сайте Координационного центра поисков (JACC).
В документе также отмечается, что решение о приостановке поисков было непростым, однако оно соответствует принятым в июле 2016 года договоренностям между тремя государствами.
Тогда представители Австралии, Малайзии и Китая договорились прекратить поиски в предполагаемых районах падения лайнера, если не появится «новая, заслуживающая доверия» информация по MH370.
Координаторы поисковой операции поблагодарили все страны, «предоставлявшие помощь и консультации, начиная с первых дней после ужасной трагедии».
«Мы продолжаем надеяться, что информация станет известна и что в будущем самолет будет обнаружен», — говорится в коммюнике.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров.
Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана.
Поисковая операция пока не смогла установить место крушения самолета.