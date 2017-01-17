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10:05 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде горела девятиэтажка — пострадала женщина

16 января в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Песчанокопская в Советском районе города Волгограда произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 22:29. Огонь охватил комнату площадью 15 квадратных метров.

— Пожарные расчёты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22:57. В результате происшествия пострадала женщина 1970 года рождения. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности, — отметили в ведомстве.

Всего же за минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрировано четыре госстатотчётных пожаров. Других пострадавших, как и погибших — нет.

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