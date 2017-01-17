В Волгограде горела девятиэтажка — пострадала женщина
16 января в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Песчанокопская в Советском районе города Волгограда произошел пожар.
16 января в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Песчанокопская в Советском районе города Волгограда произошел пожар.
Как сообщает
— Пожарные расчёты 4-й
Всего же за минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрировано четыре госстатотчётных пожаров. Других пострадавших, как и погибших — нет.