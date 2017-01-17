В Симферополе поймали гаражного вора
В дежурную часть отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю поступило сообщение от 34-летнего местного жителя о совершенной из его гаража краже электроинструментов и автомобильных шин.
В дежурную часть отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю поступило сообщение от 34-летнего местного жителя о совершенной из его гаража краже электроинструментов и автомобильных шин.
Полиция оперативно задержала гаражного вора. Им оказался 17-летний местный житель. Данный гражданин ранее не судим, официально не трудоустроен. Задержанный дал признательные показания в совершении кражи. Следственным отделом ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, — сообщили в