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11:40 (мск), источник: Крым Press

В Симферополе поймали гаражного вора

В дежурную часть отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю поступило сообщение от 34-летнего местного жителя о совершенной из его гаража краже электроинструментов и автомобильных шин.

Полиция оперативно задержала гаражного вора. Им оказался 17-летний местный житель. Данный гражданин ранее не судим, официально не трудоустроен. Задержанный дал признательные показания в совершении кражи. Следственным отделом ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, — сообщили в пресс-службе крымской полиции. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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