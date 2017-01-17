В Волгограде осужденный получил штраф за тату со свастикой

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, мужчина неоднократно публично демонстрировал сокамерникам тату с нацистской свастикой на груди и правой руке.

Таким образом, осужденный нарушал правила внутреннего распорядка учреждения. За это прокуратура привлекла его к административной ответственности.