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11:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде осужденный получил штраф за тату со свастикой

Осужденного, отбывающего наказание в ИК№ 9, привлекли к ответственности за татуировку со свастикой на его теле.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, мужчина неоднократно публично демонстрировал сокамерникам тату с нацистской свастикой на груди и правой руке.

Таким образом, осужденный нарушал правила внутреннего распорядка учреждения. За это прокуратура привлекла его к административной ответственности.

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