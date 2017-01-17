В Волгограде осужденный получил штраф за тату со свастикой
Осужденного, отбывающего наказание в ИК№ 9, привлекли к ответственности за татуировку со свастикой на его теле.
Осужденного, отбывающего наказание в ИК№ 9, привлекли к ответственности за татуировку со свастикой на его теле.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, мужчина неоднократно публично демонстрировал сокамерникам тату с нацистской свастикой на груди и правой руке.
Таким образом, осужденный нарушал правила внутреннего распорядка учреждения. За это прокуратура привлекла его к административной ответственности.