На музыканта Therr Maitz завели уголовное дело за дебош в «Храброво»

Мужчина устроил дебош в аэропорту «Храброво» и избил сотрудника авиакомпании. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД на транспорте.

Дело возбуждено по части 2 статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент в аэропорту «Храброво» произошёл утром в воскресенье, 4 декабря. Нетрезвый мужчина сломал нос сотруднику авиакомпании за то, что его не пустили в самолёт. Как сообщали СМИ, задержанный музыкант — барабанщик группы Therr Maitz Борис Ионов.