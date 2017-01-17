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15:46 (мск), источник: Калининград.Ru

На музыканта Therr Maitz завели уголовное дело за дебош в «Храброво»

Сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего музыканта группы Therr Maitz.

Источник: Калининград.Ru

Мужчина устроил дебош в аэропорту «Храброво» и избил сотрудника авиакомпании. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД на транспорте.

Дело возбуждено по части 2 статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент в аэропорту «Храброво» произошёл утром в воскресенье, 4 декабря. Нетрезвый мужчина сломал нос сотруднику авиакомпании за то, что его не пустили в самолёт. Как сообщали СМИ, задержанный музыкант — барабанщик группы Therr Maitz Борис Ионов.

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