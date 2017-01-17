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11:48 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Семенове пьяный водитель сбил пенсионера на пешеходном переходе

Мужчина с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами лица был госпитализирован.

16 января в 17:50 в Семенове на ул. Розы Люксембург пьяный автомобилист сбил пешехода. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водитель на автомобиле Chevrolet NIVA сбил 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре». В результате ДТП пенсионер с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами лица был госпитализирован.

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