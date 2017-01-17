В Краснодаре задержали сбытчика фальшивых купюр
Мужчина расплатился в магазине игрушек поддельной банкнотой номиналом 5 тысяч рублей.
Мужчина расплатился в магазине игрушек поддельной банкнотой номиналом 5 тысяч рублей.
Продавец магазина игрушек, заметив, что банкнота фальшивая, вызвала полицию.
Мужчину задержали в торговом зале магазина. В ходе личного досмотра, в карманах 29-летнего жителя Ставропольского края полицейские обнаружили еще семь поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.
По результатам исследования подтвердилось, что банкноты выполнены не по технологии ФГУП «Гознак» и являются поддельными. Также установлена причастность задержанного еще к 17 фактам сбыта фальшивок на территории Краснодара и пригорода.
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает