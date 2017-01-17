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11:27 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре задержали сбытчика фальшивых купюр

Мужчина расплатился в магазине игрушек поддельной банкнотой номиналом 5 тысяч рублей.

Продавец магазина игрушек, заметив, что банкнота фальшивая, вызвала полицию.

Мужчину задержали в торговом зале магазина. В ходе личного досмотра, в карманах 29-летнего жителя Ставропольского края полицейские обнаружили еще семь поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.

По результатам исследования подтвердилось, что банкноты выполнены не по технологии ФГУП «Гознак» и являются поддельными. Также установлена причастность задержанного еще к 17 фактам сбыта фальшивок на территории Краснодара и пригорода.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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