В Краснодаре задержали сбытчика фальшивых купюр

Продавец магазина игрушек, заметив, что банкнота фальшивая, вызвала полицию.

Мужчину задержали в торговом зале магазина. В ходе личного досмотра, в карманах 29-летнего жителя Ставропольского края полицейские обнаружили еще семь поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.

По результатам исследования подтвердилось, что банкноты выполнены не по технологии ФГУП «Гознак» и являются поддельными. Также установлена причастность задержанного еще к 17 фактам сбыта фальшивок на территории Краснодара и пригорода.