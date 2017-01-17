Без изменений оставили санкцию Михаилу Лужнову

Заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора обвиняют в халатности, которая привела к смерти двух и более лиц. В конце декабря Кировский районный суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Прокуратура потребовала заключения под домашний арест. Областной суд счёл, что подписки о невыезде будет достаточно. О том, что он не будет скрываться от следствия, заявил и сам подозреваемый.

— Скрываться от следствия я не собирался и не собираюсь. Потому что осуществляю уход за престарелыми родителями, состояние здоровья у них удручающее. Отец — инвалид 3-й группы, у матери болезнь гипертоническая. Кроме того, в феврале им предстоит операция на глаза обоим. И я буду возить их в поликлинику, — говорит подозреваемый Михаил Лужнов.