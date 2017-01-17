Ночной стрелок. В жилом комплексе Луговое неизвестный обстрелял детский сад

Огонь из пневматического ружья вели по окнам второго этажа. Пулевые отверстия видны на двух стеклопакетах. По словам родителей, детский сад в Луговом хулиган обстрелял в ночь с воскресенья на понедельник. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента. Опрашивают жителей соседних домов и изучают записи с камер видеонаблюдения.

— Внешние стёкла повреждены. Там две дырки. Трещины пошли по пакету. Внутренние стёкла не повреждены, — говорит мать воспитанника детского сада Елена Дадуева.

Стреляли предположительно из дома напротив. Пострадали окна логопедической группы. Несмотря на происшествие, занятия там продолжились. Перепуганные родители сегодня написали заявление в полицию. Они просят поймать и наказать хулигана.

— Мы боимся за своих детей. Хоть это случилось и не в нашей группе, но я обеспокоена состоянием своего ребёнка. Сейчас мы от заведующей. Нам сказали — волноваться не о чем. Это было в ночное время. То есть мы должны ждать, что тот же хулиган их может обстрелять днём? — говорит мать воспитанницы детского сада.

Опасения родителей не напрасны. Ведь подобный случай в Луговом уже был. Причём днём.

Этой осенью неизвестный обстрелял окна соседнего с детским садом дома. Мужчина сделал из «воздушки» два выстрела. А затем ушёл.

Примечательно, что прохожие даже не обращают внимания на хулигана. Похоже, что ЧП возмутило только автора видео.

— Молодой человек напротив моих окон распечатал новое воздушное ружьё и несколько раз выстрелил по дому на улице Медовой, — говорит житель ЖК Луговое Владимир Прокопцев.

Житель микрорайона Владимир Прокопцев также отдал запись в полицию. Детский сад сейчас работает в обычном режиме.