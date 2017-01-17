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11:04 (мск), источник: РИА Новости

Исполнитель теракта в Стамбуле проходил подготовку в Афганистане

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Губернатор Стамбула подтвердил, что теракт в ночном клубе совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, который прошел подготовку в Афганистане.

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Террорист пойман, на допросе он признал свою вину, пояснил губернатор.

Ранее арест преступника подтвердил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Он подчеркнул, что следствию очень важно выяснить, какие силы стоят за террористом.

Нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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