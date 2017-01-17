Убийство маленькой хабаровчанки раскрыли спустя 19 лет

«26 февраля 1998 года в поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края пропала семилетняя девочка. Ребенок отправился кататься на санках с горки и домой не вернулся. Поиски ни к чему не привели», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Спустя 10 лет, в мае 2008 года, местные жители случайно нашли на пустыре возле села Могилевка железную бочку, залитую раствором цемента. Они решил сдать ее на металлолом. Во время очистки бочки от цемента были обнаружены детские костные останки и фрагменты одежды.

«По данному факту следователи возбудили дело по статье “Убийство”. По делу проведено 17 судебных экспертиз, пять осмотров мест происшествий, четыре выемки, направлено 10 поручений о производстве оперативно-розыскных мероприятий, свыше 30 запросов о предоставлении информации, допрошено 78 человек. Тем не менее, в результате не удалось установить ни причину смерти ребенка, ни его пол, ни личность», — говорится в сообщении.

Весной прошлого года эксперты провели дополнительный осмотр одежды, обнаруженной в бочке. При помощи новейшей криминалистической техники они обнаружили биологические следы, принадлежащие мужчине.

«Данный образец сравнили с генотипом подозреваемового в преступлении. Экспертиза установила, что к преступлению причастен 61-летний мужчина. Он был задержан, но вину не признал. Несмотря на это, следователи установили, что в 1998 году мужчина работал в художественной мастерской в поселке Переяславка. Криминалисты нашли это здание, которое сейчас заброшено. При помощи специального криминалистического оборудования в помещении были найдены микроскопические следы крови. Эксперты установили, что это кровь пропавшей девочки.

Необходимо отметить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальное преступление в отношении четырехлетней девочки. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас расследование дела продолжается.