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11:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми закрыли подпольную стоматологию

Предприниматель оказывал медицинские услуги, не имея лицензии.

Подпольная стоматология закрыта в Кировском районе Перми, сообщает прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства установили, что предприниматель, не имея необходимой лицензии, оказывал медицинские услуги. Срок лицензии у владельца стоматологии истек ещё летом прошлого года.

«Также врачом не соблюдались правила личной гигиены. Медицинскую технику стерилизовали в приборах, не предназначенных для стерилизации, мединструмент имел следы коррозии», — пояснили специалисты.

Помещение, где располагалась стоматология, также не отвечало необходимым требованиям.

Предпринимателя приговорили к штрафу в размере 4 тысяч рублей. Медицинская деятельность прекращена.

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