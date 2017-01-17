В Перми закрыли подпольную стоматологию

Подпольная стоматология закрыта в Кировском районе Перми, сообщает прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства установили, что предприниматель, не имея необходимой лицензии, оказывал медицинские услуги. Срок лицензии у владельца стоматологии истек ещё летом прошлого года.

«Также врачом не соблюдались правила личной гигиены. Медицинскую технику стерилизовали в приборах, не предназначенных для стерилизации, мединструмент имел следы коррозии», — пояснили специалисты.

Помещение, где располагалась стоматология, также не отвечало необходимым требованиям.

Предпринимателя приговорили к штрафу в размере 4 тысяч рублей. Медицинская деятельность прекращена.