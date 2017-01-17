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11:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пенсионерка вышла в магазин через окно

Женщина решила покинуть свою квартиру необычным способом.

Инцидент произошел в Ленинском районе в доме на улице Новороссийской, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Около 2:00 65-летняя женщина спрыгнула из окна второго этажа на крышу расположенного внизу магазина. При этом нога ее оказалась зажата между листами профнастила. На помощь ей пришли спасатели.

«Один из сотрудников поднялся к пострадавшей и освободил ее ногу. Женщину эвакуировали с помощью лестницы и альпинистского снаряжения», — пояснили в городской службе спасения.

Пенсионерка рассказала, что в квартире ее запер сын, а она таким нестандартным способом пыталась добраться до магазина. Теперь причины случившегося выясняет полиция.

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