Облсуд заочно оставил под арестом жителя Челябинска, воюющего в Сирии

Пресс-служба облсуда сообщает, что 20 декабря районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для 24-летнего жителя Челябинска Расулджона Сафарова.

Он обвиняется по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ).

Отмечается, что мужчина по месту регистрации в Челябинске не проживает длительное время и в настоящее время находится в Сирии в зоне боевых действий против правительственных сил.

В России обвиняемый был объявлен в международный розыск с 14 октября прошлого года. Ранее он был объявлен в розыск в Таджикистане, где судом ему избрана аналогичная мера пресечения. Там же проживает и его семья.

Адвокат Р. Сафарова подал апелляционную жалобу, настаивая на избрании меры, не связанной с заключением под стражу. Однако облсуд оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.