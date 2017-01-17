В Омске прямо на рабочем месте скончался заместитель главбуха федерального казначейства
Начальник отдела финансового обеспечения Алексей Осипченко умер прямо за своим офисным столом. О причинах его смерти пока ничего не известно.
Начальник отдела финансового обеспечения Алексей Осипченко умер прямо за своим офисным столом. О причинах его смерти пока ничего не известно.
Крупное ЧП в Омском управлении Федерального казначейства. Вчера в офисе ведомства на улице Красногвардейской прямо на своем рабочем месте умер начальник отдела финансового обеспечения — заместитель главного бухгалтера Алексей Осипченко.
Что стало причиной смерти 39-летнего чиновника — пока не известно. Тело нашли в кабинете коллеги погибшего.
Отметим, что Алексей Осипченко родился в Омске в ноябре 1977 года. В 1997 году он окончил Омский
Алексей Осипченко являлся Советником государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. Коллеги характеризуют его как добросовестного сотрудника.