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11:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омске прямо на рабочем месте скончался заместитель главбуха федерального казначейства

Начальник отдела финансового обеспечения Алексей Осипченко умер прямо за своим офисным столом. О причинах его смерти пока ничего не известно.

Источник: РИА "Новости"

Крупное ЧП в Омском управлении Федерального казначейства. Вчера в офисе ведомства на улице Красногвардейской прямо на своем рабочем месте умер начальник отдела финансового обеспечения — заместитель главного бухгалтера Алексей Осипченко.

Что стало причиной смерти 39-летнего чиновника — пока не известно. Тело нашли в кабинете коллеги погибшего.

Отметим, что Алексей Осипченко родился в Омске в ноябре 1977 года. В 1997 году он окончил Омский финансово-экономический колледж по специальности «финансы», а в 2003 году получил высшее образование во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. В том же году он был взят в казначейство на должность рядового инспектора, но к 2008 году дорос до должности начальник отдела финансового обеспечения, заместитель главного бухгалтера Управления Федерального казначейства по Омской области.

Алексей Осипченко являлся Советником государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. Коллеги характеризуют его как добросовестного сотрудника.

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