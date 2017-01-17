Мошенник, представившись директором магазина, похитил у омской продавщицы 50 тысяч рублей

В отдел полиции № 8 обратилась 32-летняя продавщица магазина, расположенного на проспекте Мира. В кассе предприятия пропали 50 тысяч рублей. На мобильный телефон женщины позвонил мужчина, он представился директором организации, поинтересовался наличием выручки в кассе.

«Женщина, думая, что помогает руководителю магазина, в котором работает, выполнила все указания звонившего», — рассказала пресс-служба УМВД России по Омской области.

Мужчина требовал переводить деньги на номера мобильных телефонов. Продавщица перевела 50 тысяч рублей. Во время инкассации стало ясно: доверчивостью женщины воспользовался мошенник. Деньги ушли на номера телефонов, зарегистрированные в Самарской области. По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело.