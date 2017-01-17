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15:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Автомобиль украли с помощью эвакуатора

Краснодарец обратился в дежурную часть отдела полиции поселка Калинино города Краснодара с сообщением о краже Toyota Camry.

Источник: ГТРК «Кубань»

Иномарка, была припаркована во дворе многоэтажки. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как иномарку погрузили на эвакуатор и увезли.

Установив владельца эвакуатора, полицейские выяснили, что он оказывает частные услуги по перевозке автомобилей. Разыскиваемую машину водитель забрал с территории двора в рамках очередного заказа и доставил в автосервис, расположенный в поселке Северном.

Украденная машина находилась в боксе СТО. 38-летний работник сервиса рассказал, что клиент, попросил заменить металлические планки с номером кузова. Оказалось, это не единственная просьба подобного рода, поступившая от заказчика. Ранее в автосервисе уже меняли Vin-код на автомобиле марки Hyundai Accent.

По факту подделки и уничтожения идентификационного номера транспортного средства в отношении работника автосервиса возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Подозреваемого в кражах автомобилей задержали в Анапе, там же был обнаружен и второй украденный автомобиль.

Украденные автомобили, после проведения необходимых экспертиз, будут возвращены законным владельцам, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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