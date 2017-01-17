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11:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Дальнобойщик из Находки попал в аварию под Хабаровском

В контейнеровоз влетел микрогрузовик.

На объездной дороге, соединяющей Ильинку и Владивостокское шоссе, после столкновения со встречным контейнеровозом пострадали родственники, ехавшие в микрогрузовике, сообщает портал «Губерния». Дядя и племянник направлялись по делам — они двигались со стороны туристического комплекса «Заимка». В момент аварии за рулем «Ниссана Кондор» сидел младший, 22-летний автомобилист. На скользкой трассе молодой шофер не справился с управлением, машину занесло.

«Вольво», принадлежащий приморской транспортной компании, двигался со стороны села Ильинка. Тягачом управлял житель Находки с 20-летним водительским стажем. Дальнобойщик ехал домой.

Гость Хабаровска в этой аварии не пострадал, чего не скажешь о его оппонентах. Водитель «Кондора» во время столкновения ударился головой. Скорее всего, он не был пристегнут, как и его дядя.

Несмотря на травмы, старший из родственников ехать в больницу отказался, решив, что будет лично присутствовать при оформлении ДТП. «Ниссан» восстановлению не подлежит.

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