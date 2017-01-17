Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Структура коммунальных платежей станет понятнее
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Захарова ответила на публикации немецких СМИ о "девочке Лизе"
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Курникова и Иглесиас завели щенка
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
«Это что-то новое»: Обама удивлен, что люди доверяют РФ, а не США
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
«Не смешите мои искандеры»: в РФ отреагировали на санкции США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
11:36 (мск), источник: "Российская газета"

СК потребовал отстранить полицейского от должности из-за «Боярышника»

Следствие подало ходатайство в суд о прекращении служебных полномочий начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции N4 иркутского городского управления МВД РФ, сообщает Интерфакс.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление СУ СК по региону уже поступило в Ленинский райсуд. Рассмотреть обращение ведомства планируется 18 января.

Полицейскому инкриминируется часть 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц».

Как полагает следствие, бездействие правоохранителя стало одной из причин массового отравления ядовитой настойкой «Боярышника».

Подозреваемый был задержан 11 января этого года. СУ СК по области настаивало на заключении полицейского под стражу, но суд нашел эти требования не обоснованными. В качестве меры пресечения задержанному была избрана подписка о невыезде.

Напомним, от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» в прошлом году погибли более 70 жителей Иркутской области. Фигурантами дела о массовом отравлении уже стали 22 человека, восемь из них заключены под стражу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лавров: Экспорт демократии создает проблемы в международных отношениях
Министр труда пообещал увеличение зарплат
Исполнитель теракта в Стамбуле проходил подготовку в Афганистане
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
СМИ: Чиновников заставят отчитываться о деятельности в интернете
Захарова сочла истерикой публикацию в CNN заявлений Трампа о РФ
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь