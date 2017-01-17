СК потребовал отстранить полицейского от должности из-за «Боярышника»

Соответствующее заявление СУ СК по региону уже поступило в Ленинский райсуд. Рассмотреть обращение ведомства планируется 18 января.

Полицейскому инкриминируется часть 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц».

Как полагает следствие, бездействие правоохранителя стало одной из причин массового отравления ядовитой настойкой «Боярышника».

Подозреваемый был задержан 11 января этого года. СУ СК по области настаивало на заключении полицейского под стражу, но суд нашел эти требования не обоснованными. В качестве меры пресечения задержанному была избрана подписка о невыезде.

Напомним, от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» в прошлом году погибли более 70 жителей Иркутской области. Фигурантами дела о массовом отравлении уже стали 22 человека, восемь из них заключены под стражу.