Под завалами обрушившегося в Ирбите здания оказались уникальные экспонаты

«Ущерб от обрушения превысил только по нашим скромным подсчетам 1 миллион рублей, — сообщила Коновалова. — Также пострадали материалы фестиваля «Город мастеров» Ирбитской ярмарки. Мы уже много лет назад просили передать аварийное здание нам для расширения музейных площадей.

Обрушение кровли старинного здания в Ирбите, где раньше располагалась детская поликлиника, привело к тому, что под завалами оказались уникальные предметы народного быта: сани, телеги, пилы, косы, жернова, шкуры животных, сообщила во вторник, 17 января, «АиФ-Урал» директор музея народного быта Татьяна Коновалова.

К этой теме два года назад даже подключили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона поддержал предложение депутатов. Здание передали городу, однако местные чиновники не торопились принимать мер по спасению памятника архитектуры, которое находится в аварийном состоянии. Вовремя бы передали (или продали за приемлемую цену) здание, данный памятник истории и архитектуры, сохранился бы".

Директор музея отметила, что за последние два года это уже четвертое обрушение памятников истории и архитектуры в Ирбите. «Теперь же судьба здания незавидна — его надо или разбирать, или затратить на восстановление огромные средства, — добавила Коновалова. — Есть большое опасение разрушения здания музея со стороны обрушившегося здания. По крайней мере, службы МЧС предлагают людей из здания музея вывести».

Добавим, что на данный момент сотрудники полиции и МЧС оцепили здание музея.

Собственник музея Михаил Смердов, которому и принадлежит вся частная коллекция, готовит иск к городской администрации о возмещении ущерба.

Сегодня рано утром произошло обрушение кровли старинного здания 19 века. Пострадавших в результате обрушения нет. Общая площадь обрушения составила 200 квадратных метров. В связи с происшествием вопрос о дальнейшей судьбе особняка будет решаться властями коллегиально в ближайшее время.