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11:48 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области три деревенских жителя украли у сельской администрации ванну и унитаз

Организатор кражи вместе с приятелем тайно вынес ванну. Сообщницей в похищении унитаза выступила жена сельчанина.

В конце 2016 года вступил в силу приговор, который Колосовский районный суд вынес трём местным жителям. Супругов Перфильевых и их знакомого Волохова признали виновными в краже по предварительному сговору. Объектом посягательств стали унитаз и металлическая ванна. Законным владельцем сантехники была администрация Колосовского сельского поселения.

В мае И. В. Перфильев, В. А. Перфильева и С. А. Волохов узнали, что сельская администрация использует одну из квартир нежилого дома под склад муниципального имущества. Сперва Перфильев придумал вынести оттуда металлическую ванну. Договорившись с Волоховым, сельчанин отправился «на дело». Пока Волохов «стоял на шухере», Перфильев забрался в окно и вытащил через него ванну наружу. Вдвоём приятели успешно донесли ванну до места назначения.

Воодушевлённый успехом Перфильев решил повторить вылазку. На этот раз он взял «на дело» жену. Перфильева осталась под окном «на стрёме», а её спутник жизни точно так же похитил через окно унитаз. Вдвоём супруги уволокли свою добычу подальше с места преступления.

Ванна стоила 4900 рублей, унитаз — 2400 рублей. Общий ущерб, нанесённый сельской администрации, составил 7300 рублей. Как уточняет Колосовский райсуд, сантехникой похитители «распорядились по своему усмотрению».

Однако полицейские отыскали воров. Свою вину сельчане признали в полном объёме. Они возместили нанесённый ими ущерб — заплатили сельской администрации 7300 рублей. Администрация пошла им навстречу — попросила суд прекратить уголовное преследование воришек в связи с их деятельным раскаянием.

Приговор суда был обвинительным, но уголовное преследование трёх сельчан было прекращено. С них лишь взыскали в пользу государства деньги, потраченные на судебные расходы.

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