МВД проверит случай с нападением женщины на парикмахера

«Сообщение поступило 14 января. По предварительным данным — женщина достала из сумки ножницы, и стала угрожать ими, как ножом, сотрудникам салона. В настоящее время ведется доследственная проверка случившегося, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает Руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

Напомним, в Кумертау в одну из городских парикмахерских явилась женщина и набросилась на сотрудницу с ножницами. ProUfu.ru удалось поговорить с девушкой, которая едва не пострадала от действий посетительницы.