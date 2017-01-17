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11:26 (мск), источник: PROUFU.ru

МВД проверит случай с нападением женщины на парикмахера

В МВД прокомментировали случай с нападением посетительницы на сотрудницу парикмахерской в Кумертау.

«Сообщение поступило 14 января. По предварительным данным — женщина достала из сумки ножницы, и стала угрожать ими, как ножом, сотрудникам салона. В настоящее время ведется доследственная проверка случившегося, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает Руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

Напомним, в Кумертау в одну из городских парикмахерских явилась женщина и набросилась на сотрудницу с ножницами. ProUfu.ru удалось поговорить с девушкой, которая едва не пострадала от действий посетительницы.

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