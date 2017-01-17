МВД проверит случай с нападением женщины на парикмахера
В МВД прокомментировали случай с нападением посетительницы на сотрудницу парикмахерской в Кумертау.
В МВД прокомментировали случай с нападением посетительницы на сотрудницу парикмахерской в Кумертау.
«Сообщение поступило 14 января. По предварительным данным — женщина достала из сумки ножницы, и стала угрожать ими, как ножом, сотрудникам салона. В настоящее время ведется доследственная проверка случившегося, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает Руководитель
Напомним, в Кумертау в одну из городских парикмахерских явилась женщина и набросилась на сотрудницу с ножницами. ProUfu.ru удалось поговорить с девушкой, которая едва не пострадала от действий посетительницы.