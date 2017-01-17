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11:47 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани «Газель» врезалась в «красный автобус»: пострадали две пассажирки

Накануне в Казани «Газель» врезалась в «красный автобус», следовавший по маршруту № 44. Об этом сообщили в ГИБДД УМВД России по Казани.

Авария произошла на улице 1 Мая около 11.20. 46-летний водитель «Газели», не выбрав безопасную скорость, врезался в пассажирский автобус под управлением 53-летнего водителя.

 — В результате ДТП травмы получили две женщины — 46 и 78 лет, — сказали в ведомстве.

На момент столкновения в салоне автобуса находилось 25 пассажиров.

Отметим, за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 215 ДТП, в которых пострадали 1 пешеход, 3 водителя и 3 пассажира.

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