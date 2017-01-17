Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москвичам рассказали, как избежать штрафа за незаконную дачу
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Опрос прояснил истинное отношение американцев к Бараку Обаме
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
«Это что-то новое»: Обама удивлен, что люди доверяют РФ, а не США
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
«Не смешите мои искандеры»: в РФ отреагировали на санкции США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
11:36 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Газовый баллон взорвался на Комсомольском путепроводе в центре Волгограда: есть пострадавший

Взрыв произошел во время проведения сварочных работ на Комсомольском путепроводе в Центральном районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.

Сообщении о разгерметизации газового баллона диспетчеру спасательной службы поступило в 10:26. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ведомства.

По предварительной версии, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона при выполнении сварочных работ.

При инциденте пострадал один человек. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Министр труда пообещал увеличение зарплат
Исполнитель теракта в Стамбуле проходил подготовку в Афганистане
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
СМИ: Чиновников заставят отчитываться о деятельности в интернете
Захарова сочла истерикой публикацию в CNN заявлений Трампа о РФ
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь