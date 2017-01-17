Газовый баллон взорвался на Комсомольском путепроводе в центре Волгограда: есть пострадавший
Взрыв произошел во время проведения сварочных работ на Комсомольском путепроводе в Центральном районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказал руководитель
Взрыв произошел во время проведения сварочных работ на Комсомольском путепроводе в Центральном районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказал руководитель
Сообщении о разгерметизации газового баллона диспетчеру спасательной службы поступило в 10:26. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ведомства.
По предварительной версии, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона при выполнении сварочных работ.
При инциденте пострадал один человек. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение.