Газовый баллон взорвался на Комсомольском путепроводе в центре Волгограда: есть пострадавший

Сообщении о разгерметизации газового баллона диспетчеру спасательной службы поступило в 10:26. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ведомства.

По предварительной версии, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона при выполнении сварочных работ.

При инциденте пострадал один человек. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение.